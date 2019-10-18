Власти Киева отложат полный переход на электронный билет в транспорте

Как пишет KievVlast, уже 1 ноября 2019 года КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" должны были окончательно перейти на новую форму оплаты проезда, но точные сроки перехода к промышленной эксплуатации системы e-билета пока неизвестны, передает БизнесЦензор.

Ранее планировалось, что с 1 ноября 2019 года закончится опытная (тестовая) эксплуатация системы электронного билета и данная система будет переведена в промышленную эксплуатацию.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, к этому почти все готово. Для считывания информации с e-билетов в наземном общественном транспорте установлены валидаторы, а в киевском метрополитене – турникеты. По состоянию на 9 октября было изготовлено порядка 220 тыс. e-билетов (карточек Kyiv Smart Card), из которых реализовано около 150 тыс. штук. Ежедневно с помощью e-билета уже осуществляется 160 тыс. поездок, из которых 100 тыс. в метрополитене, 60 тыс. – на наземном общественном транспорте КП "Киевпастранс".

В то же время Назаров отметил, что на данный момент остаются неразрешенными некоторые вопросы, что мешает полностью перейти на новую систему оплаты проезда.

Речь идет о перевозке ряда категорий пассажиров. Так, столичные власти планируют обеспечить детей карточками ученика, но на сегодняшний день в бюджете Киева не предусмотрены бюджетные средства на такой пункт расходов. Речь идет о более чем 300 тыс. карточек, стоимость которых составляет порядка 30 млн грн. После принятия Киевсоветом решения о выделении этих средств, в течение трех месяцев такие карточки должны быть эмитированы.

Также, по словам Назарова, на данный момент проводятся совещания касательно введения e-билетов для студентов и до конца не понятно как брать плату за проезд с тех льготников, которые не являются жителями Киева.

В связи с этим, как отметил Назаров, столичные власти рассматривают вариант продления сроков эксплуатации системы e-билета в тестовом режиме. Точные сроки начала промышленной эксплуатации должны стать известны в течение текущей недели.

"Сейчас обсуждается вопрос продления опытной эксплуатации в связи с тем, что на данный момент не урегулирована перевозка льготных категорий пассажиров, которые не являются жителями Киева. Для того чтобы использование е-билета было комфортным и оптимальным для всех пассажиров, мы не исключаем продления опытного периода еще на 3-6 месяцев. Ведь переход к промышленной эксплуатации будет означать, что мы больше не будем принимать жетоны и талоны. Мое личное мнение – КП "Киевпастранс" уже может перейти на безбилетную работу и полноценное функционирование системы", – сообщил Назаров.

Напомним, запуск е-билета в тестовом режиме переносился не один раз еще с начала 2017 года. В итоге, запуск системы состоялся только 1 февраля 2019 года.

18 марта 2019 года Киевсовет утвердил Правила пользования городским наземным пассажирским транспортом Киева. Согласно этим правилам, для оплаты проезда в трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке вводится единый электронный билет, который до осени текущего года эксплуатируется в тестовом режиме.

Документ детализировал правила пользования е-билетом, "компостирования", а также места его покупки и пополнения. При этом в документе не было уточнено, как пассажиру оплатить за проезд в случае неисправности считывающего устройства или самого е-билета и как им будут пользоваться льготники без столичной прописки.

В сентябре 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при внедрении системы электронного билета город должен иметь резервный вариант работы на случай сбоев программ или внешнего вмешательства в работу системы.