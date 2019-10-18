В партии Зеленского предложили отдать в концессию Киевскую окружную дорогу

Об этом Наталуха сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Принятие закона позволит до конца года запустить процесс концессий как минимум – портов "Херсон" и "Ольвия", а также некоторых других объектов дорожной инфраструктуры. Идут разговоры о Киевской кольцевой дороге, части трасс на Западе Украины", – сказал Наталуха.

Наталуха отметил, что концессия станет одним из инструментов для инвестиций в Украину наряду с приватизацией.

"На концессию возлагаем большие надежды, как и на возобновление государственно-частного партнерства в целом", – подытожил Наталуха.

Как сообщалось, 17 октября президент Владимир Зеленский подписал закон "О концессии" №155-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 октября 2019 года.

Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины с целью урегулирования отношений в сфере привлечения частного бизнеса в инфраструктуру на условиях государственно-частного партнерства.

Среди прочего, документом урегулированы особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии; особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог; финансовые вопросы в концессионных проектах; земельные вопросы и вопросы градостроительства для реализации проектов, осуществляемых на условиях концессии.