Крупнейший заправщик госкомпаний по талонам объявил о банкротстве

Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 9 октября, которым введен мораторий на требования кредиторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Согласно судебным материалам, общий размер долга "Техойл Трейд" перед контрагентами составляет 68,6 млн грн. Еще 8,4 млн грн долг по налогам перед бюджетом и 107 тыс. грн по заработной плате.

Среди должников указаны около 10 операторов АЗС. Крупнейшие среди них – сеть SKY ("Мета Ойл" 5,7 млн грн и 1,2 млн грн "Скайторг"), "Авиком Ривне" (4,6 млн грн), SunOil (3,6 млн грн перед ТД "Сан Ойл"), "АЗС-Татнефть-Украина" (2,5 млн грн), Jazz Oil, BVS, "Автотранс" и Brent Oil (по 0,6 млн грн), Motto (0,4 млн грн).

Активы "Техойл Трейд" оценены в 63,8 млн грн, из которых 57,2 млн грн – дебиторская задолженность. Крупнейшим дебитором выступает житомирское ООО "Укрторг Продукт" с долгом в 51,4 млн грн.

ООО "Техойл Трейд" является одним из нескольких юрлиц группы, в то же время именно эта компания заключала партнерские договоры с операторами АЗС для приема талонов под брендом "Техойл".

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Как сообщалось, ранее клиенты и партнеры группы компаний "Техойл" подали в хозяйственные суды 79 исков с общей суммой требований 52,7 млн грн, еще на 191 млн грн в рамках уголовного производства претендуют Нацполиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Ответчиками по искам выступают компании "Техойл Трейд", "Техойл Ритейл", "Техойл НК", Техойл ТК" и "Техойл Лтд".

По данным Госреестра, директором "Техойл Трейд" указан Сергей Шелуханов. Он владеет 20% этой компании, остальными 80% – глава группы "Техойл" Виталий Пащенко.

В конце декабря 2018 года клиенты группы "Техойл" обвинили компании в невыполнении своих обязательств по поставкам топлива. Информацию о финансовых сложностях "Техойла" подтверждали другие участники рынка, имеющие с ней партнерские соглашения по приему талонов.

Глава группы компаний Виталий Пащенко тогда объяснял возникшие финансовые сложности нарушением платежной дисциплины со стороны отдельных крупных клиентов из госсектора.

С 28 декабря 2018 года группа не участвует в тендерах на ProZorro, тогда как в 2018 году группа заключила через ProZorro 512 контрактов на сумму 1,9 млрд грн, войдя в первую пятерку крупнейших игроков в этом сегменте рынка.

Группа компаний "Техойл" основана в 2007 году и занимается реализацией нефтепродуктов мелким оптом, а также по безналичному расчету через партнерские АЗС в 19 регионах Украины. "Техойл" специализируется на снабжении нефтепродуктами предприятий государственного сектора.