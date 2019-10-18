"Нафтогаз" выставит "Газпрому" новый иск на $11 миллиардов до 1 ноября, – Витренко

Как передает БизнесЦензор, об этом коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

Таким образом Витренко прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера, который назвал условием договоренностей о продолжении транзита газа через Украину отказ украинской стороны от взыскания около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа на сумму 172 млрд грн или около $7 млрд по текущему курсу.

Миллер также потребовал возобновить закупки российского газа и назвал маловероятным подписание нового транзитного контракта по европейским правилам, на чем настаивает украинская сторона.

Напомним, пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в ходе прошедших в сентябре очередных трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром"впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

При этом Шефчович отметил, что приоритеты Украины и России были разными: Киев больше всего интересует транзит, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией состоится 28 октября.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд (около $3 млрд с учетом процентов) по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

Попытки "Газпрома" оспорить это решение в судах Украины оказались безуспешными. В апреле 2017 года АМКУ направил в департамент государственной исполнительной службы Минюста требование о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн (штраф + 100% пени), что составляет около $7 млрд по текущему курсу.