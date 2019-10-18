Гладковскому сообщили о подозрении по делу о закупке автомобилей для армии, – САП

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает БизнесЦензор.

"18 октября 2019 года бывшему первому заместителю секретаря Совета Национальной безопасности и обороны, задержанному детективами НАБУ 17 октября, сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении согласовал руководитель САП", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В частности, следствие считает, что эксперт заместитель секретаря СНБО обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 ("Богдан" 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс".

В результате таких действий государству нанесено более 10,62 млн грн убытков.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере: $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" "по подозрению в злоупотреблении служебным положением".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что глава корпорации "Богдан" был задержан "при попытке покинуть территорию Украины", однако в корпорации сообщили, что он должен был вылететь на открытие выставки Bus World 2019 в Брюссель, куда был официально приглашен организаторами, и не собирался уезжать из Украины.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка ранее сообщил, что подозрение будет состоять из нескольких эпизодов: заведомо неправдивое декларирование сведений (нарушение антикоррупционного законодательства) и нарушение законодательства во время тендерных закупок, использование служебного положения.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Петру Порошенко.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования информации проекта Bihus.Info.