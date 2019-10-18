ЕБА заявила о несоответствии требований Кабмина к кодированию лекарств нормам Евросоюза

Об этом сообщила пресс-служба ЕБА, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, 29 августа на странице Министерства здравоохранения были обнародованы изменения в пилотный проект, на принятии которых настаивало профессиональное сообщество (производителей лекарственных средств, дистрибьюторов и других) для результативного запуска и функционирования проекта. Изменения не были утверждены, но пилот стартовал, и 11 октября был утвержден перечень его участников.

"Вхождение в перечень участников пилота только украинских производителей лекарств, некоторых дистрибьюторов и аптек, к сожалению, не вызывает удивления. Жаль, но участие в пилотном проекте международных производителей лекарств не было возможным априори. Утвержденные постановлением Кабмина №653 от 24 июля 2019 года требования не соотносятся с требованиями, установленными в законодательстве ЕС (в частности, Делегированным регламентом ЕС 2016/161), а построение системы мониторинга оборота лекарств еще не начато",- говорится в сообщении.

В ЕБА считают, что из-за отсутствия условий для участия в пилоте части фармацевтического рынка в настоящее время внедрение пилота вряд ли можно назвать полноценным

Ассоциация отмечает отсутствие гармонизированных с ЕС требований к содержанию 2Д-кода и упаковки, унифицированного 2Д-кода, взаимосвязи с базой данных (репозиторием) кодов в ЕС, возможности сканирования кодов в аптеках и, соответственно, мониторинга оборота лекарств, а также возможности реагирования на фальсификат в случае его обнаружения.

В то же время ЕБА подчеркивает, что их Комитет по здравоохранению и другие ведущие ассоциации производителей лекарств "готовы, как и прежде, способствовать обработке вопроса 2Д-кодирования лекарств в соответствии с правилами ЕС".