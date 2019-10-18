Отставание доходов госбюджета от плана превысило 37 миллиардов, – Минфин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, поступления от НДС с произведенных в Украине товаров с учетом возмещения этого налога составили 60,1 млрд грн, что на 11,2% меньше плана, из-за более высоких темпов возмещения НДС экспортерам.

Доходы от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров составили 44,4 млрд грн, что на 20,5% меньше росписи, что связано со снижением объемов производства табачных изделий (на 12,9% в январе-августе 2019 года) и реализацией складских запасов.

От рентной платы за недра поступил 31,4 млрд грн, что на 16,5% больше, чем за соответствующий период 2018 года, на 18,7% меньше росписи, преимущественно из-за снижения цен на импортный газ, укрепления курса гривни и невыполнения плана увеличения добычи газа "Укргаздобычей".

Доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров остались на уровне прошлого года и составили 208,7 млн грн или 87% от росписи. На это повлияло освобождение от налогообложения НДС импорта солнечных батарей и ветряков, уменьшение объема растаможенного импортного природного газа, укрепление курса гривни и более медленных темпов роста импорта товаров.

Читайте также: Счетная палата оценила недополученные доходы госбюджета в 78 миллиардов

Доходы госбюджета от части чистой прибыли и дивидендов поступили в сумме 32,4 млрд грн, что составляет 80,3% от росписи.

Дефицит общего фонда Государственного бюджета за девять месяцев 2019 года составил 25,8 млрд грн и был профинансирован за счет заимствований.

Поступления от приватизации составили всего 0,4 млрд грн или 2,3% от годового плана.

За девять месяцев фактические заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 351 млрд в гривневом эквиваленте (из которых в гривне – на 191 млрд грн) или 86,5% от годового плана. В то же время расходы на погашение и обслуживание госдолга составили соответственно 298 млрд грн и 91 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства, за девять месяцев 2019 кассовые расходы общего фонда Государственного бюджета составили 979 млрд грн или 92,2% от росписи.

Как сообщалось, по данным Минфина, доходы общего фонда Государственного бюджета за 8 месяцев 2019 года составили 594,1 млрд грн или 95,1% от росписи.

Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 584,1 млрд грн, что на 3,6% меньше ожидаемого уровня.