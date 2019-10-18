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18.10.19 13:56

Евросовет утвердил Лагард главой Европейского центрального банка

Заседающий в Брюсселе Европейский совет утвердил в пятницу назначение француженки Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) сроком на восемь лет без возможности продления.

Евросовет утвердил Лагард главой Европейского центрального банка

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Лагард сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября 2019 года, говорится в коммюнике Евросовета, распространенном в Брюсселе.

В документе напоминается, что 2 июля Европейский совет счел Лагард подходящим кандидатом на пост председателя ЕЦБ. Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам дал ей официальную рекомендацию 9 июля.

Европейский парламент и ЕЦБ представили свои положительные мнения в Европейский совет соответственно 17 сентября и 25 июля этого года.

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