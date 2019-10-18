Госгеокадастр начал наносить на кадастровую карту леса и заповедники

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания по результатам работы Госгеокадастра под руководством премьер-министра Алексея Гончарука, передает БизнесЦензор.

В частности, на кадастровую карту нанесены леса на территории Винницкой области (другие регионы будут появляться постепенно), 125 объектов природно-заповедного фонда государственного значения, а также "незарегистрированные земли" (охватывают всю территорию Украины).

На совещании также был представлен законопроект "О Национальной инфраструктуре геопространственных данных", который предусматривает бесплатный доступ к информации по принципу open data, что должно усилить общественный контроль за деятельностью государства и способствовать дополнительному приросту ВВП в пределах 0,2-0,6%.

"Открытый Государственный земельный кадастр должен заработать уже в ближайшее время, а данные по новым информационным слоям должны охватить всю территорию Украины. Поэтому активно работаем дальше", – подчеркнул премьер-министр.

По словам Гончарука, единая система государственных кадастров позволит эффективно управлять природными ресурсами, в частности прекратить дублирование функций различных ведомств.

Глава правительства также поручил специалистам разработать ортофотопланы и цифровую топографическую карту Украины.

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Как сообщалось, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра планирует завершить инвентаризацию сельскохозяйственных земель до 1 августа 2020 года. В минувшем году Госгеокадастр выявил в кадастре 1 млн ошибок.