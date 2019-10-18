Кабмин внес в Раду законопроект об изменениях в госбюджет на 2019 год

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов сообщает БизнесЦензор.

Изменениями выделено дополнительное финансирование программе "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн. Это позволит обеспечить выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения, сообщает Минфин.

Также правительство повысило уровень денежного обеспечения военнослужащих. Расходы на национальную безопасность и оборону будут повышены на 1,4 млрд грн.

Увеличено финансирование резервного фонда, созданного для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на 500 млн грн.

Также повышено финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (на 354,6 млн грн). Увеличено финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью (на 787 млн грн).

"Финансирование этих двух программ произойдет за счет передачи соответствующей суммы финансирования по программе субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, поскольку количество получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям снизилась вследствие дальнейшего роста доходов граждан (в частности, заработной платы), рождаемость в этом году меньше учтенного показателя в государственном бюджете", – отмечается в сообщении.

Кроме того, повышено финансирование программы "Создание единой авиационной системы безопасности и защиты" на 2,2 млрд грн. Эти средства выделят МВД на расходы, связанные с закупкой у Франции вертолетов Airbus Helicopters SAS.

В то же время из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование будет снижено на 750,6 млн грн. Также из-за задержек в создании Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи его финансирование сократят на 800 млн грн – до 200 млн грн.

При этом Минфин указывает, что доходы от таможенных платежей в этом году не будут выполнены из-за укрепления курса гривни, в связи с чем в проекте изменений в государственный бюджет на 2019 год предусмотрено снижение плана доходов на 20,4 млрд грн.

Это снижение доходов будет сбалансировано уменьшением плана расходов на обслуживание государственного долга на 21,6 млрд грн, в том числе благодаря укреплению курса гривни (на 6,3 млрд грн) и снижению ставок по ОВГЗ.