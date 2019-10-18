Ernest Airlines планирует запустить авиарейсы по Украине

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С удовольствием принимаю предложение замминистра (заместителя министра инфраструктуры Александры Клитиной - ИФ) относительно расширения нашей сети и ее распространения на украинские просторы, внутренние. Сегодня начинаем работу над получением украинской лицензии", - сообщил на пресс-конференции глава правления Ernest Airlines Шади Эль Таннира в пятницу в Киеве.

Он отметил, что украинской офис поможет украинцам комфортно путешествовать в Италию.

Ernest Airlines открыла новый офис в Киеве, в апреле 2020 откроет базу в аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны). Ernest Airlines планирует за два года инвестировать в Украину EUR100 млн, в 2020-м разместить два самолета в Киеве.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынки.

Авиакомпания летает из Киева в Рим, Милан (Бергамо и Мальпенса), Неаполь, Болонью и Геную, а также из Львова в Рим, Милан (Бергамо), Неаполь и Венецию; из Харькова в Рим и Милан (Мальпенса), из Одессы – только в Рим.