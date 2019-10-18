Газопровод "Турецкий поток" начали заполнять газом

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года.

Пуско-наладочные работы на морском участке начались после того, как обе нитки сертифицировал аттестующий орган компании DNV-GL. Она подтвердила, что целостность и технические характеристики системы из двух газопроводов диаметром 32 дюйма соответствуют "Морскому стандарту DNV GL для подводных трубопроводных систем" и другим международным стандартам. Заполнение второй нитки природным газом начнется после того, как будет закончено заполнение первой нитки.

Сейчас завершается строительство приемного терминала в Турции. Оператор турецкой газотранспортной сети BOTAS параллельно строит первый сухопутный участок, который соединит "Турецкий поток" и газотранспортную сеть Турции. Совместное предприятие "Газпрома" и BOTAS одновременно строит сухопутный трубопровод для подачи газа в европейские страны.

"Турецкий поток" станет новым путем доставки газа в Турцию и Юго-Восточную Европу. Туда будет подаваться газ из Единой системы газоснабжения "Газпрома". Необходимое давление для заполнения системы создается компрессорной станцией "Русская" под Анапой. Газопроводы будут заполнены природным газом, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд кубометров газа в год.