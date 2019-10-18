Авиакомпания Ernest Airlines открыла новый офис в Киеве

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Вместе с этим авиакомпания анонсировала открытие новой базы Ernest Airlines в аэропорту "Киев" (им. Сикорского) в апреле 2020 года, запуск пяти новых маршрутов между Украиной и Италией: Киев-Венеция, Киев-Бари, Киев-Триест, Львов-Болонья и Милан-Одесса.

Благодаря новой штаб-квартире в Украине, Ernest Airlines планирует укрепить и распространить сотрудничество с украинскими туристическими агентствами и туроператорами.

Как сообщалось, Ernest Airlines планирует за два года инвестировать в Украину EUR100 млн и в 2020 году разместить два самолета в Киеве.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынки.

Авиакомпания летает из Киева в Рим, Милан (Бергамо и Мальпенса), Неаполь, Болонью и Геную. А также из Львова в Рим, Милан (Бергамо), Неаполь и Венецию; из Харькова в Рим и Милан (Мальпенса), а из Одессы – только в Рим