Окружение Коломойского смогло запретить ГАСИ останавливать незаконные стройки, – СМИ

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Законопроект №1081 представляла нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк. Им вносятся изменения в ряд законов с целью "усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства".

Ко второму чтению одну из поправок №181 внес нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда. Эта правка была учтена комитетом. И во время голосования в целом в Раде ее не озвучивали и не обсуждали.

Этой правкой Дунды пункты 2 и 3 статьи 39-1 закона "О регулировании градостроительной деятельности" изложен в новой редакции.

Раньше, если орган государственного архитектурно-строительного контроля выявлял недостоверные данные в сообщении или декларации о начале строительных работ, он был вправе отменить такие сообщения или декларации.

Теперь же, в случае выявления таких фактов "орган государственного архитектурно-строительного контроля и надзора обращается в суд с иском об отмене регистрации такой декларации или о прекращении права на выполнение подготовительных или строительных работ, приобретенного на основании поданного сообщения".

Издание напоминает, что благодаря отмене органами ГАСИ декларации о начале строительных работ удалось остановить не одну скандальную застройку, в частности, в Киеве по ул. Сечевых Стрельцов, 59 и др.

Олег Дунда был избран народным депутатом по округу №91 в Киевской области. По данным СМИ, Дунда входит в ближний круг олигарха Игоря Коломойского в новоизбранной Верховной Раде.

На момент избрания он был директором ООО "А.В.С.", основным владельцем которого является ООО "КУА "Финансовый капитал", которое связано с Игорем Коломойским и его партнерами.

Дунда входит в руководство компании Independence и числится руководителем строительных проектов "Арт Холл" и "Престиж Холл". Председателем наблюдательного совета Independence является Станислав Шейхетов - муж сестры Геннадия Боголюбова, партнера Игоря Коломойского по группе "Приват".

По данным движения "Честно", компания Independence построила главный офис "Приватбанка" в Днепре, который до национализации принадлежал Игорю Коломойскому.