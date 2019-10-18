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18.10.19 11:50

Нефьодов выступил за повышение лимита на беспошлинные посылки

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов выступает за повышение лимита на стоимость иностранных посылок, которые можно получать без дополнительных пошлин.

Нефьодов выступил за повышение лимита на беспошлинные посылки

Об этом Нефьодов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Пожалуй, я был слишком консервативным по этому блоку, попробуем теперь взяться еще за 2 инициативы: увеличение полномочий таможни по противодействию контрабанде и наведения порядка с почтовыми отправлениями (напомню, я сторонник, в том числе, повышение лимита на стоимость посылок, пока таможня не научится оформлять их быстро и онлайн)", - сообщил он..

Он напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект, который совершенствует защиту прав интеллектуальной собственности на новой таможне.

"Здесь должен быть четкий баланс - с одной стороны, должны прекратить случаи вроде блокировки доставки одной пары обуви (реальный кейс). С другой, не допускать на рынок контрафакт, который может быть реально опасным для здоровья (поддельные лекарства, удобрения и т.д.)", - написал он.

В Украине 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым лимит стоимости для беспошлинных посылок из-за рубежа снижен с 150 евро до 100 евро.

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