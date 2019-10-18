Комитет Рады рекомендует принять законопроект "Слуги народа" о рынке земли

Об этом в Facebook сообщил депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко, передает БизнесЦензор.

"Проголосовали внести в повестку дня Рады законопроект председателя комитета, которым разрешается продажа сельскохозяйственной земли", - сообщает Ивченко.

По словам Ивченко, заседание комитет и рассмотрение около 11 законопроектов по земельным реформам прошли за 15 минут, с нарушением закона. Также Ивченко сообщил, что депутатов других фракций предупредили о заседании за полчаса до его начала.

"Депутатов из других фракций, а не Слуги Народа, сообщили за 30 минут до начала", - написал Ивченко.

Как сообщалось, группа депутатов из фракции президента Владимира Зеленского "Слуга народа" зарегистрировала 10 октября в Раде альтернативный правительственному законопроект №2178-10 который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Согласно законопроекту, приобретать такие земли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.

В то же время документом предлагается лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности", – указано в тексте законопроекта.

Кроме того, документом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет.

Совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины, в пределах одной области - 8% земель, в пределах Украины - 0,5% земель, указано в законопроекте.

Документ закрепляет преимущественное право арендатора на покупку земельного участка, при условии продажи участка и если арендатор платит цену, по которой участок продается, а в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим.

Законопроектом предлагается установить минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки. Также обеспечивается право граждан на выкуп земучастков для ведения фермерского хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения с возможностью рассрочки платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких участков.

Помимо этого, для получения данных об общей площади земельных участков сельхозназначения в собственности одного лица и связанных лиц программное обеспечение Государственного реестра прав должно обеспечивать информационное взаимодействие с Госреестром имущественных прав, Государственным земельным кадастром, Единым госреестром юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Госреестром актов гражданского состояния.

25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.