БизнесЦензор

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18.10.19 10:00

Кабмин вернул "Укрзализныцю" под управление Мининфраструктуры

Кабинет министров Украины вернул АО "Укрзализныця" под управления Министерства инфраструктуры, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кабмин вернул "Укрзализныцю" под управление Мининфраструктуры

Об этом Криклий написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Правительства "Укрзализныцю" вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры", - сообщил Криклий.

По его словам, теперь начнутся реформы в "Укрзализныце". "Укрзализныця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO)", - заявил Криклий.

Он добавил, что необходим новый закон о железнодорожном транспорте. Также готовится реформа тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок.

"Планируем модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Европейского Союза", - написал Криклий.

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