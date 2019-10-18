ГПУ открыла дело против менеджеров "Динамо" Суркиса из-за уклонения от уплаты налогов

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Речь идет об уголовном производстве № 42019000000002028, зарегистрированном 17 сентября 2019 года.

В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что "служебные лица ООО "ФК "Динамо Киев" обеспечили избежания уплаты Обществом налогов в особо крупных размерах путем реализации схем финансирования деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании".

Служебным лицам ООО "ФК "Динамо" Киев" инкриминируют часть 3 статьи 212 ( уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Р ранее руководство "Динамо" неоднократно обвиняли в неуплате налогов в бюджете Украины за помощью оффшорных схем финансирования клуба. По предварительным подсчетам, за пять лет ФК недоплатил в бюджет 445 млн. грн, из которых порядка 183 млн. грн должно пойти в пенсионный фонд и около 30 млн. грн - в госбюджет в качестве военного сбора.