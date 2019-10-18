БизнесЦензор

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18.10.19 08:54

Рост экономики Китая замедлился до минимума за почти 30 лет

В III квартале 2019 года экономика Китая выросла на минимальные за последние почти 30 лет 6%, сообщило Государственное статистическое бюро Китая. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%.

китай,кнр

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Во II квартале ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом измерении, в январе-марте - на 6,4%. В последние месяцы на экономические показатели повлияла торговая война с США, снижение экспорта и внутренние факторы. .

Промышленное производство выросло в сентябре на более высокие, чем ожидалось, 5,8%, розничные продажи - на 7,8%. В то же время инвестиции замедлились.

Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составлял 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.

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