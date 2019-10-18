В нефтегазовый отдел АМКУ пришли работать экс-сотрудники "Нафтогаза", по которому ведется расследование

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Дзвенислава Сорохан выиграла конкурс на должность главного специалиста отдела. Должностной оклад по указанной должности составляет 8 тыс. грн.

Согласно декларации кандидата на должность, по итогам прошлого года Сорохан имела 397 тыс. грн заработной платы по "основному месту работы", которое осталось не конкретизировано (это в среднем 33 тыс. грн ежемесячно). Место работы в "Укртрансгазе" декларантка прописала как "оплачиваемую работу по совместительству" - это должность начальника управления правовой работы Департамента правового обеспечения.

Евгений Нацвин-Степанов трудоустроился в Комитете раньше - еще летом этого года он выиграл конкурс на заместителя начальника отдела рынков нефти и нефтепродуктов и рынков газа, однако подавал декларацию Назка в качестве главного специалиста упомянутого отдела. До перехода в АМКУ он работал в Министерстве энергетики и угольной промышленности с годовой зарплатой в 223 тыс. грн (занимал должность заведующий сектора обеспечения эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих).

До работы в Минэнергетики работал главным специалистом в НКРЭКУ. Также работал юристом в "Нафтогазе", представляя компанию в судебных спорах.

А в период 2009-2016 годов Нацвин был владельцем и с 2013 по 2016-й - руководителем ООО "Природный камень Украины" (сегодня - ООО "Энергия недр"), которое специализируется на добыче сырой нефти. По данным Youcontrol, именно в 2016 году владельцами компании стали Александр Цыб из Макеевки и харьковчане Алексей Малиновский и Владимир Панков.

Отдел рынков нефти и нефтепродуктов и рынков газа АМКУ был создан в мае 2019 года. Тогда же был расформирован отдел рынков газа, специалисты которого подготовили материалы для дела по злоупотреблению монопольным положением со стороны "Укртрансгаза" при закупке технологического газа у "Нафтогаза".

"Таким образом выходцы из системы "Нафтогаза" будут теперь в АМКУ заниматься делами, по которым "Нафтогаз" проходит в качестве "подозреваемого/обвиняемого" в злоупотреблении монополизмом", - сообщает издание.