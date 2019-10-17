Украина в 2019 году может стать крупнейшим партнером ЕБРР

Об этом сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в ходе встречи с министром финансов Оксаной Макаровой и министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым в Вашингтоне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если нынешний тренд сохранится, Украина сможет стать крупнейшим направлением для инвестирования в 2019 году. Мы пообещали предпринимать более активные усилия по операциям в странах-партнерах в будущие годы, и Украина символизирует это: больше инвестиций, больше проектов, больше влияния", – заявил Чакрабарти.
В ходе встречи стороны обсудили итоги работы ЕБРР в Украине и обсудили стратегическое развитие.
По словам Чакрабарти, объем инвестиций банка в Украине в этом году может выйти на рекордный уровень.
"Впрочем, наша цель – достигать аналогичных масштабов деятельности ежегодно. Это наша совместная цель", – отметил президент ЕБРР.