Рада создала комиссию для расследования скупки телеканалов окружением Медведчука

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №2152 проголосовали 278 народных депутатов.

Целью Временной следственной комиссии указано недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерацией на информационное пространство и противодействия угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства.

Основными задачами Следственной комиссии должны стать:

проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплаты и поступления средств во время смены собственников телеканалов "NewsOne", "112 Украина", "ZIK";

проведение исследования по установлению лиц, которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов;

проведение исследования относительно доли на информационном рынке, которая принадлежит телеканалам "NewsOne", "112 Украина", "ZIK";

проведения проверки сведений относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины.

Председателем Временной следственной комиссии избрана народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"), заместителем председателя Временной следственной комиссии – Александра Устинова ("Голос").

Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе предусмотрено заслушать не позднее шести месяцев со дня ее создания. При этом по итогам своей работы комиссия должна предоставить предложения относительно законодательного урегулирования вопроса запрета монополизации информационного пространства Украины, а в случае установления достаточных оснований, инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

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Как сообщалось, в июне 2019 года новосозданный медиахолдинг "Новости" сообщил, что Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его совладельцем был бизнесмен Петр Дыминский.

Напомним, в декабре 2018 года народный депутат Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета, а в 2014 году - народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от "Оппозиционного блока"). Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

При этом СМИ нашли у нового руководства телеканала "112 Украина" связи с Виктором Медведчуком еще до объявления Козака его владельцем.