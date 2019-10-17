Бюджеты развития местных общин выросли с 2014 года в 67 раз, – Минфин

Об этом сообщил заместитель министра финансов Геннадий Плис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам чиновника, в целом местные бюджеты за последние 5 лет увеличились в 3,8 раза.

"Что касается финансового ресурса, то в 2014 году местные бюджеты имели поступление 70 млрд грн. Сейчас по плану они имеют 266 млрд, но мы уверены, что будет больше. Темпы роста бюджетов громад более быстрые, чем темпы роста государственного бюджета",– отметил заместитель министр.

В то же время, по словам Плиса, из 102 млрд грн расходов развития громад по состоянию на сентябрь было освоено только 32%.

Что касается Фонда регионального развития, то из 7,7 млрд грн было освоено только 950 млн, Фонда социально-экономического развития – из 4,5 млрд грн было освоено только 800 млн грн.

"С учетом е этого мы говорим: денег – более чем достаточно", – добавил Плис.