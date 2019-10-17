Зеленский упростил требования строительных норм для застройщиков

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

"Реализация норм данного закона будет способствовать упрощению процесса разработки, утверждения и применения строительных норм, либерализации строительной отрасли, а также улучшению ценовой конъюнктуры на рынке недвижимости", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 октября.

По мнению авторов законопроекта, "действующие строительные нормы часто носят распорядительный характер и слишком зарегулированы, не позволяя прозрачно и быстро вводить на рынок новые технологии и материалы".

В частности, законом определены методы нормирования в строительстве (параметрический, распорядительный, целевой), определен объект нормирования, а также расширенкруг базовых организаций в сфере строительства, которые4 выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве.

При этом законом установлено предпочтение параметрическому методу при формировании требований строительных норм. Такой метод предусматривает установление параметров, определяющих безопасность, функциональность и качество объекта нормирования. В качестве параметров используют цели, функциональные требования и критерии, которым должен соответствовать объект.

В то же время установленный сейчас распорядительный метод заключается в по-элементном описании строительного объекта, в соответствии с которым предлагаются решения, конструкции, материалы, рабочие характеристики и тому подобное.

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В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады раскритиковало такой подход.

"Предпочтение параметрическому методу нормирования фактически приведет к применению в большинстве случаев именно этого метода, что не всегда оправдано, так как при параметрическом методе преимущество принадлежит цели строительства, которая может быть достигнута различными альтернативными путями, вместо детального описания материалов и методов, размеров и места расположение конструкций и компонентов, других специфических характеристик в строительстве, что, например, характерно для распорядительного метода нормирования. В результате под угрозу ставится безопасность жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды", – отмечают парламентские эксперты.