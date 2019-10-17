Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает БизнесЦензор.

Так, документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан-субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого штраф составлял 8 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.