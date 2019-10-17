Рада одобрила пожизненное наказание за продажу поддельных лекарств

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1152-1 в первом чтении проголосовали 256 народных депутатов.

Законопроектом предлагается распространить действие ч. 2 ст. 321-1 "Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" Уголовного кодекса Украины на должностных лиц, медицинских или фармацевтических работников.

В частности, законопроектом предложено установить наказание за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет (сейчас – 3-5 лет).

За повторное нарушение, либо совершенное группой лиц или служебным лицом, медицинским ил фармацевтическим работником, либо с использованием сети интернет, установлено наказание в виде лишения воли на срок от 8 до 10 лет с конфискацией.

В случае, если указанные действия привели к тяжким последствиям или смерти человека, либо были совершены повторно в особо крупных размерах наказание предложено установить в виде пожизненного лишения воли с конфискацией имущества.

При этом лицо, которое добровольно сдало фальсифицированные лекарственные средства, указав источник их получения, или содействовала раскрытию связанных преступлений, освобождается от ответственности, если ее действия не создали угрозы здоровью и жизни людей.

Как отмечают авторы законопроекта, чаще всего фальсифицированные лекарственные средства незаконно реализуются через сеть интернет, и с каждым годом объемы этой деятельности стремительно растут.

"Продажа лекарственных средств через Интернет считается наиболее опасной для потребителей. Уровень фальсификации лекарственных средств на этом рынке оценивается экспертами в 50%", – сказано в пояснительной записке к документу.