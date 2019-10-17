"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.
В частности, назначены следующие рейсы:
- №162/161 Николаев-Киев будет курсировать в Киев 24 октября и 2 ноября, в Николаев - 25 октября и 3 ноября.
- №168 Львов-Одесса осуществит рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.
- №192/191 Львов-Киев отправится в рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.
- №204/203 Львов-Днепр будет курсировать до Днепра 16, 18, 20, 22, 24 октября, до Львова - 17, 19, 21, 23 и 25 октября.
- №205 Покровск-Харьков осуществит рейсы в обоих направлениях 20, 26 октября, 1 и 3 ноября.
- №215 Днепр-Умань в Умань отправится 18 октября, в Днепр - 19 октября.
- №217/218 Киев-Рахов 25 октября и 1 ноября будет курсировать до Рахова. В обратном направлении - 27 октября и 2 ноября.
- №237 Днепр-Киев отправится в обоих направлениях 25 октября и 3 ноября.
- №242/241 Одесса-Днепр с 17 октября по 3 ноября будет курсировать через день, в направлении Днепра (кроме 1 ноября), с 16 октября по 1 ноября - за день до Одессы.
- №252/251 Одесса-Днепр, Харьков будет курсировать 25 октября, 1 и 3 ноября. Обратно - 26 октября, 2 ноября.
- №268/267 Ковель-Киев 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 октября, 3 ноября отправится в Киев. В обратном направлении - 18, 21, 23, 25, 28, 30 октября и 1 ноября.
- №275/276 Днепр-Львов 16, 18, 20, 22 и 24 отправится во Львов, 17, 19, 21, 23 и 25 октября - до Днепра.