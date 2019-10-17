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17.10.19 20:23

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

"Укрзализныця" на время школьных каникул по состоянию на 17 октября 2019 года уже назначила 12 дополнительных поездов.

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В частности, назначены следующие рейсы:

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