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17.10.19 20:12

Forbes назвал самые дорогие спортивные бренды мира

Журнал Forbes назвал самые дорогие спортивные марки. Первые три места заняли Nike стоимостью $36,8 млрд, спортивный телеканал ESPN ($13,1 млрд) и Adidas ($11,2 млрд).

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Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В десятку лидеров также вошли:

Forbes также назвал лидеров среди самых дорогих брендов спортивных событий.

Первое место занял Супербоул - соревнования за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США. Общий доход от него составляет $780 млн. На втором месте - Летние олимпийские игры ($375 млн), на третьем - финал четырех мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA ($300 млн), а на четвертом - Чемпионат мира по футболу ($282 млн).

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