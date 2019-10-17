Forbes назвал самые дорогие спортивные бренды мира

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В десятку лидеров также вошли:

Gatorade - $6,7 млрд,

Sky Sports - $4,4 млрд,

Puma - $4 млрд,

Under Armour - $3,5 млрд,

UFC - $2,4 млрд,

YES - $1,5 млрд,

Reebok - $800 млн.

Forbes также назвал лидеров среди самых дорогих брендов спортивных событий.

Первое место занял Супербоул - соревнования за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США. Общий доход от него составляет $780 млн. На втором месте - Летние олимпийские игры ($375 млн), на третьем - финал четырех мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA ($300 млн), а на четвертом - Чемпионат мира по футболу ($282 млн).