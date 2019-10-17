БизнесЦензор

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17.10.19 21:10

Domino's Pizza прекратит работу в ряде стран

Компания Domino's Pizza планирует прекратить работу на некоторых международных рынках, где фиксируются убыток.

Domino's Pizza прекратит работу в ряде стран

Об этом заявил гендиректор компании Дэвид Уайлд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Уайлд не стал уточнять, какие именно это рынки.

"Мы пришли к выводу, что, хотя эти рынки являются привлекательными, мы не являемся лучшими владельцами этих предприятий", –  сказал Уайлд.

Ранее Domino's Pizza сообщила о падении продаж на 2,7% на международных рынках из-за негативных макроэкономических причин.

Domino's Pizza Group - франчайзинговая компания США, которая владеет исключительным правом на управлении ресторанами сети в Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге.

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