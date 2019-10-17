Domino's Pizza прекратит работу в ряде стран

Об этом заявил гендиректор компании Дэвид Уайлд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Уайлд не стал уточнять, какие именно это рынки.

"Мы пришли к выводу, что, хотя эти рынки являются привлекательными, мы не являемся лучшими владельцами этих предприятий", – сказал Уайлд.

Ранее Domino's Pizza сообщила о падении продаж на 2,7% на международных рынках из-за негативных макроэкономических причин.

Domino's Pizza Group - франчайзинговая компания США, которая владеет исключительным правом на управлении ресторанами сети в Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге.