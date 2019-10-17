Британская Domino's Pizza продаст бизнес в четырех европейских странах (обновлено)

Об этом заявил гендиректор компании Дэвид Уайлд, объявивший о планах уйти в отставку после скандала с франчайзи в Великобритании и Ирландии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Уайлд не уточнил, о каких именно рынках идет речь.

"Мы пришли к выводу, что, хотя эти рынки являются привлекательными, мы не являемся лучшими владельцами этих предприятий", – сказал Уайлд.

Британская компания Domino’s Pizza Group Plc. сама является франшизой американской компании Domino's Pizza Inc.

В пресс-релизе компания уточнила, что продолжит свою деятельность в четырех странах в обычном режиме во время процесса выхода.

"Мы начали процесс поиска новых владельцев для каждого из предприятий с намерением сохранить бренд Domino на всех четырех рынках", – подчеркнули в компании.

По мнению аналитиков, этот шаг позволит британской Domino's сосредоточиться на своих основных британских и ирландских компаниях.

Ранее Domino's Pizza Group сообщила о падении продаж на 2,7% на международных рынках из-за негативных макроэкономических причин. В то же время в целом продажи в третьем квартале выросли на 3,4% – до 313,5 млн фунтов ($400,15 млн) на фоне высокого спроса в Великобритании и Ирландии. Компания имеет 63 франчайзи в Великобритании и семь в Ирландии.