Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах для малого бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Они направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями", – сказано в сообщении.

По мнению президента, реализация положений документов "будет способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей" за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций, в том числе путем внедрения инновационных технологических решений в виде программных регистраторов расчетных операций как альтернативы классическим РРО.

Кроме того, чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с 1 октября 2020 года так называемый механизм кэшбек, который предусматривающий возможность осуществления компенсации покупателю (потребителю) 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроекты №1053-1 и №1073 во втором чтении 20 сентября.

Первым законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

В то же время за продажу товара без проведения расчетной операции предприниматель должен быть заплатить штраф в размере 100% от стоимости товара, а за повторное нарушение – 150%.

При этом годовой лимит дохода для "упрощенцев" второй группы повышен с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

С 1 ноября 2020 года норма об обязательном использованиии РРО встпуит в силу для предпринимателей, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, розничную торговлю подержанными товарами в магазинах (группа 47.79 КВЭД), деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, деятельность туристических агентств, туристических операторов, деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения (группа 55.10 КВЭД), реализацию текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств.

Законопроектом №1073 также предусмотрена мотивация для потребителя информировать налоговые органы о факте продажи товара без чека или с фальшивым фискальным документом – за выявленное нарушение покупатель получит "кэшбек" в размере 100% стоимости товара, начиная от 850 грн.

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