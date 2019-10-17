"Укрпошта" повысила тариф на пересылку отправлений на 10% с 1 января

Об этом сообщается в решении Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, об утверждении предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом до 50 г, в частности, возрастет с 8 до 9 грн (неприоритетные) и с 10 до 11 грн (приоритетные); весом с 1 до 2 кг – с 32 до 36 грн (неприоритетные) и с 40 до 44 грн (приоритетные).

Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом до 250 г возрастет с 12 до 13,50 грн (неприоритетные) и с 15 до 16,50 (приоритетные); весом с 2 до 3 кг – с 40 до 45 грн (неприоритетные) и с 50 до 55 (приоритетные).

Предельные тарифы на услугу по пересылке рекомендованных отправлений повысятся на 14,2% – с 7 до 8 грн.

В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке почтовых отправлений за границу осталась на уровне 2019 года.

Как сообщалось, Всемирный почтовый союз (ВПС) утвердил план повышения тарифов на почтовые услуги для всех стран-экспортеров, предусматривающий с 2020 года умеренное и постепенное повышение тарифов в течение пяти лет вместо резкого единовременного скачка.

В начале сентября Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации на заседании утвердила повышение граничных тарифов на почтовую связь с 2020 года.