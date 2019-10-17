Прогноз роста экономики на 2020 год повышен до 3,7%, – Милованов

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Министр напомнил, что ранее Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Украины на 2020 год с 3% до 3,7%.

"Прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики", – сообщил Милованов.

"Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес климата в Украине к лучшему. Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализацию рынков, судебную реформу, качественную работу правоохранительных органов, удаленность олигархов и заинтересованных сторон от правительства и политиков, и тому подобное", – добавил министр.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза в готовящемся ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2020 год.

Утвержденный в мае этого года предыдущим правительством макропрогноз на 2019-2021 годы также содержит два сценария развития.

Согласно первому варианту, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году на 3,8%, в 2022 году – на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% в 2021 году, 5,3% в 2022 году.

Согласно второму варианту в 2020-2021 годах прогнозируется рост ВВП на уровне по 3,6%, однако в 2022 году он замедлится до 3,3%.

В своем октябрьском отчете Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4%, в 2020 – с 3,4% до 3,7%, в 2021 – с 3,7% до 4,1%.

Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% - в 2020 году, по 7% - в последующие четыре года.