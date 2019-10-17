СЕТАМ выставил на продажу производителя колбас под маркой "Фарро" за 92 миллиона. ФОТО

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

На продажу выставлен целостный имущественный комплекс предприятия, состоящий из зданий, сооружений, земельных участков, оборудования, инвентаря, транспортных средств, прав на торговые марки.

ЧАО "Кременчугмясо" было основано в 1913 году. Беконная фабрика была основана двумя братьями-немцами австрийского происхождения Фридрихом и Робертом Зейпи.

Предприятие под ТМ "Фарро" выпускает более 170 наименований колбасных изделий и мясных деликатесов.

Более 60% - это ГОСТовская продукция, другое - авторские рецептуры технологов.

Дата окончания подачи заявок: 15 ноября 2019 года.

Стартовая цена: 92,15 млн грн.