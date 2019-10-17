БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
17.10.19 15:10

Зеленский утвердил повышение штрафов для чиновников за нарушения при выдаче разрешений

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов".

зеленский

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Закон создает для субъектов хозяйствования новые правовые механизмы воздействия на должностных лиц разрешительных органов в случае нарушения ими требований законодательства по вопросам выдачи документов. В связи с этим ожидается повышение уровня дисциплинированности должностных лиц разрешительных органов при осуществлении ими своих полномочий, учитывая риск быть привлеченным к административной ответственности", – сказано в сообщении.

Ожидается, что реализация положений этого закона будет способствовать уменьшению количества случаев незаконных или необоснованных отказов в выдаче (переоформлении, аннулировании) документов разрешительного характера.

Читайте также: Зеленский подписал закон о сокращении финансирования партий и перезапуске НАПК

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроекта №0889 во втором чтении 3 октября.

Законом изложена статья №166-10 "Нарушение требований законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" Кодекса Украины об административных правонарушениях в новой редакции.

В частности, уточнены и расширены виды возможных правонарушений со стороны разрешительных органов, а также увеличен размер штрафов за такие нарушения до 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение – до 100-150 минимумов. В действующей редакции статьи штрафы установлены в размере от 30 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (за повторное нарушение).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100