Генпрокурор внес представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Дубневича

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает БизнесЦензор.

В сообщении не уточняется фамилия нардепа, однако указано, что речь идет о бывшем главе главы парламентского комитета по вопросам транспорта восьмого созыва Верховной Рады, когда эту должность занимал Ярослав Дубневич.

"Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины по процессуального руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93,28 млн грн", – сказано в сообщении.

По данным следствия, будучи главой парламентского комитета Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии АО "Укрзализныця", в частности потребностях при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов и ряда других комплектующих для обеспечения работы железной дороги.

Следствие считает, что Дубневич вместе с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняла решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, средства были получены подконтрольными нердепу и его сообщникам юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц.

Как сообщалось, ранее в интервью БизнесЦензору глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов признал влияние братьев Дубневичей на закупки компании в последние годы, подчеркнув, что в последнее время компания "очень активно отходит" от такой практики.

"Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей в последние годы являлась основным поставщиком крепежей, анкеров и других комплектующих для "Укрзализныци". Цены на них, по оценке СМИ, были завышены.

Евгений Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в 2017 году. Тогда братья Дубневичи были народными депутатами во фракции БПП. После проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах Богдан Дубневич также проиграл выборы по мажоритарному округу, а Ярослав сумел выиграть выборы и избрался в парламент, где он вошел в состав медицинского комитета Рады.