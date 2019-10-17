БизнесЦензор

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17.10.19 16:12

Расходы на здравоохранение в проекте бюджета увеличены на 9,8 миллиарда, – Минздрав

Сумма общих расходов на здравоохранение в проекте бюджета на 2020 год увеличилась на 9,8 млрд грн по сравнению с 2019 годом и составляет 108 млрд грн.

Расходы на здравоохранение в проекте бюджета увеличены на 9,8 миллиарда, – Минздрав

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, с апреля 2020 года медреформа начнется на вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном) уровне медицинской помощи. 

Так, с апреля 2020 года медицинские учреждения этих уровней будут финансироваться по договорам, заключенным с Национальной службой здоровья Украины.

Сумма финансирования будет зависеть от объема оказанной учреждениями медицинской помощи.

На реализацию программы медицинских гарантий учтены расходы в объеме 72,1 млрд грн:

Другие программы в сфере здравоохранения будут финансироваться в 2020 году по следующим статьям:

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