Fitch присвоило евробондам Kernel Веревского на $300 миллионов рейтинг "BB-"

Об этом говорится в сообщении агентства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, финальный рейтинг соответствует ожидаемому рейтингу, который Fitch присвоил этому выпуску облигаций 30 сентября этого года и присвоен по итогам прайсинга облигаций и получения окончательной документации, которая соответствует полученной ранее информации.

Fitch указывает, что рейтинг новых облигаций соответствует рейтинг уже обращающихся на рынке облигаций компании на $500 млн с погашением в 2022 году.

Как сообщалось, "Кернел" на минувшей неделе разместил пятилетние еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5%. Прайсинг был установлен на уровне 6,625%, бумаги были проданы по цене 99,475% от номинала. Организаторами размещения выступили ING Bank, JP Morgan.

"Кернел" в январе 2017 года разместил еврооблигации на $500 млн. Срок обращения дебютных еврооблигаций "Кернела" до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018-июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".