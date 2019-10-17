"Энергоатом" сократил выработку электроэнергии на 0,5%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии за указанный период в 2019 году перевыполнено на 0,9%.

Электростанции госпредприятия за этот период отпустили в рынок 57 млрд 020,0 млн кВт-ч, против 57 млрд 375,8 млн кВт-ч годом ранее.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 53,2%, что на 0,5 п.п. больше январе-сентябре-2018.

Объем капитальных вложений за девять месяцев достиг 8 млрд 172,3 млн грн против 8 млрд 099,8 в январе-сентябре 2018 года, финансирование капвложений – 10 млрд 738,8 млн грн против 8 млрд 599,4 млн грн годом ранее.

НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 9 млрд 549,8 млн грн, расчеты по страхованию составили 1 млрд 928,0 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 66,8%, что на 0,4 п. п. больше, чем в январе-сентябре 2018-го. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки достиг 68,4%, что на 0,2 п. п. больше показателя того же периода прошлого года.

В работе АЭС Украины за девять месяцев 2019 года зафиксировано 10 нарушений (за девять месяцев 2018 года – 16).

По итогам отчетного периода общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1 тыс. 228,03 суток против 1 тыс. 205,99 суток за тот же период 2018 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2018 году сократил производство электроэнергии на 1,4% (на 1 млрд 158,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 84 млрд 626,3 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.