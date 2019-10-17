SkyUp запустил авиарейсы из Киева во Львов

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp Airlines сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня мы запустили сообщение между двумя украинскими миллионниками – Киевом и Львовом. Украинцы уже давно хотели получить комфортное сообщение между этими городами и мы это сделали. Сегодня наши пассажиры смогли оценить преимущества рейса: 508 гривен, один час, удобный и современный самолет – и начало уикенда в любимом городе", – комментирует генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацький.

До 26 октября Киев -– Львов – Киев будет летать дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Уже с 27 октября количество рейсов возрастет до четырех в неделю.

17 октября также начинается выполнение рейсов Харьков – Львов. SkyUp сообщает, что первой в Украине запускает регулярное авиасообщение между этими городами.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 сентября 2019 года компания перевезла 1,398 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.