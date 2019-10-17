БизнесЦензор

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17.10.19 13:04

Рост подписчиков Netflix не оправдал ожиданий инвесторов

Показатели роста подписчиков стримингового сервиса Netflix в третьем квартале вновь не оправдали ожиданий инвесторов и не достигли плановых цифр самой компании, как показывает опубликованная компанией отчетность.

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Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Однако если сравнивать со вторым кварталом, когда число подписчиков Netflix в США вообще упало впервые за восемь лет, третий квартал показал хорошую динамику. В целом за отчетный период у Netflix добавилось 6,7 млн новых подписчиков по всему миру (ожидалось 6,8 млн), а в США — 517 тыс. (ожидалось 800 тыс.).

Компания объясняет замедление роста числа подписчиков повышение цен на подписку. Зато это повышение обеспечило рост выручки сервиса с $4 млрд до $5,2 млрд, а прибыли — с $403 млн до $665 млн.

Акции Netflix, которые за последние три месяца после публикации результатов второго квартала упали почти на 22%, отреагировали на отчетность третьего квартала положительно — ростом почти на 9%.

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