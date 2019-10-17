Чиновники времен Януковича выиграли в ЕСПЧ дело о люстрации (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такое решение суд принял 17 октября, после рассмотрения жалоб пяти украинских граждан.

Речь идет о жалобах: бывшего 1-го замначальника следственного управления Миндоходов Николаевской области Дмитрия Басалаева; экс-замначальника кадрового управления ГПУ Вячеслава Поляха; бывшего заместителя прокурора Черниговской области Александра Яся. бывшего начальника налоговой инспекции города Яремча ГУ Миндходов в Ивано-Франковской области Романа Якубовского и экс-замначальника управления АПК Александровской райгосадминистрации Донецкой области Сергея Бондаренко.

Решение ЕСПЧ по искам пяти бывших украинских чиновников относительно закона о люстрации еще не вступило в силу, у государства есть три месяца на обжалование решения в Большой палате ЕСПЧ, сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Пока рано что-либо говорить, поскольку решение Европейского суда не вступило в законную силу. У Государства Украина есть право на обжалование этого решения в Большой палате ЕСПЧ", - сказал он.

Лищина подчеркнул, что на подачу жалобы предусмотрено три месяца.

"Правительство будет принимать решение по данному вопросу (целесообразности подачи жалобы в Большую палату)", - добавил уполномоченный по делам ЕСПЧ.