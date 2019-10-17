Хозсуд Киева приостановил рассмотрение дела о возврате акций "Приватбанка" по иску Коломойского (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает БизнесЦензор.

В связи с остановкой производства сегодняшнее заседание по делу не произойдет, сообщает суд.

Судья Людмила Шкурдова 16 октября вечером или 17 октября утром решила приостановить рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения другого подобного дела на территории Украины, сообщил и. о. председателя Хозяйственного суда Киева Петр Паламар. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вы сможете ознакомиться (с принятым определением судьи) в реестре судебных решений. Думаю, участники дела, если захотят, то предоставят вам такую информацию, обращайтесь к ним", – сказал Паламар журналистам под зданием суда, после того как тот спустя два часа после сообщения о минировании возобновил работу.

Представитель суда затруднился пояснить, почему участники дела, судебные дебаты по которому были назначены на 10:30 четверга, не были проинформированы о таком решении судьи.

Паламар также уточнил, что вопрос возобновления дела решает "председательствующий этого дела".

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Украины Виктор Григорчук сообщил, что судья Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

"После того, как будет рассмотрен спор в суде административной юрисдикции, исходя из содержания этого определения, которое мы получили сегодня, будет продолжено слушание по этому иску", – сказал он журналистам в Киеве в четверг.

Представитель Нацбанка напомнил, что Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение. Оно будет слушаться в 6-м Апелляционном административном суде.

В то же время Григорчук отметил, что производство по этому делу в апелляционном суде пока не открыто, поэтому дата принятия решения по нему неизвестна.

Сегодня перед началом заседания Хозсуда Киева по делу возврата акций "Приватбанка" в здании суда прошли обыски в связи с анонимным сообщением о минировании. Позже суд возобновил работу.

Как сообщал БизнесЦензор, после предыдущего заседания суда 8 октября юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев с высокой вероятностью прогнозировал, что суд может принять окончательное решение 17 октября. В госорганах уже к 8 октября были заготовлены сообщения на случай возможного проигрыша.

В то же время 14 октября в другом споре между ПриватБанком и экс-владельцами в апелляционном суде Лондона победу одержал национализированный банк. "Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около $3 млрд. Судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути", – прокомментировал решение Лондонского суда Минфин.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154320