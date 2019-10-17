Хозсуд перед рассмотрением иска о возврате акций "ПриватБанка" Коломойскому проверяют из-за сообщения о минировании

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В суде проходят проверки, на его территорию никого не пропускают.

"По сообщению анонимного звонка стало известно о факте минирования помещений Хозяйственного суда Киева. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники", – говорится в сообщении на суда.

Согласно ему, из помещения суда были эвакуированы работников и посетителей. О возобновлении его работы будет сообщено дополнительно.

После предыдущего заседания суда 8 октября юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев с высокой вероятностью прогнозировал, что суд может принять окончательное решение 17 октября. В госорганах уже к 8 октября были заготовлены сообщения на случай возможного проигрыша.

В то же время 14 октября в другом споре между ПриватБанком и экс-владельцами в апелляционном суде Лондона победу одержал национализированный банк. "Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около $3 млрд. Судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути", – прокомментировал решение Лондонского суда Минфин.