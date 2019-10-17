Прокуратура направила в суд дело об убытках "Укрзализныци" из-за долга перед "Вог Аэро Джет"

Об этом со ссылкой на пресс-службу САП сообщает БизнесЦензор.

"САП направлено в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению двух бывших должностных лиц филиала ПАО "Укрзализныця" "Центр обеспечения производства" в злоупотреблении служебным положением, повлекшее убытки на общую сумму 39,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в 2016 году начальник и заместитель начальника филиалы злоупотребляли своим служебным положением в интересах ООО "Вог Аэро Джет".

"А именно, при наличии реальной возможности, должностные лица не приняли никаких мер к возвращению полученного в долг дизельного топлива, в результате чего предприятию ежедневно начислялись штрафные санкции от 2 до 2,7 млн гривен", - сообщает САП.

Начальнику и заместителю начальника Филиалы инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в декабре 2015-го и марте 2016 года филиал ЦОП получил от ООО "Вог Аэро Джет" 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта 2016 года или уплатить штраф в размере 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки. Однако возвращать долг ЦОП начал только 29 марта 2016, завершив этот процесс в мае.

"Следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива. К тому же топливо заняла филиалу та самая компания, которая выиграла его конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым. Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования", - сообщала "Укрзализныця".

"Вог Аэро Джет" входит в группу "Континиум" партнеров покойного нардепа Игоря Еремеева. Группа "Континиум" через ОАО "Континент Нефте Трейд" также контролирует сеть АЗС WOG.

В состав группы "Континиум" среди прочего входят "Континиум-Галичина", Западная молочная группа (ТМ "Комо"), ООО "Клуб Сыра", Херсонский НПЗ.