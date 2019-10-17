Абромавичус назначил трех руководителей направлений в "Укроборонпроме"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об очередных изменениях в руководящем составе госконцерна сообщил также заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

"Daniil Fedorchuk стал лидером юридической функции, возглавив крайне важное направление, пронизывающей все сферы деятельности концерна. Перед этим Даниил руководил юридической функцией Антимонопольного комитета, а до этого много лет работал в международных юридических компаниях, в частности Beiten Burkhardt", - сообщил Бондарь.

Помимо этого он сообщил, что Морозов возглавил направление внешнеэкономической деятельности, фокусируясь в первую очередь на росте объема экспортных операций и структурной реформе спецэкспортеров.

"До этого Михаил более 10 лет был руководителем группы ISTIL и имеет значительный опыт управления спецэкспортерами, в частности ГП "Прогресс", - написал Бондарь.

По его словам, Незгодюк более 10 лет работал в качестве финансового директора ключевых активов Метинвеста, а до этого занимал должности финансового контролера в Gallaher Ukraine и Kraft Foods Ukraine.

"Это еще не все. Вскоре будет больше новостей", - написал Бондарь.

Как сообщалось, в середине сентября гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус назначил четырех своих заместителей: Бондаря из рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine, Надежду Бигун из ProZorro – на закупки, Сергея Иванюту с опытом работы в НБУ и "Укргазвыдобування" - на финансово-экономический блок, Олега Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития – на проектный офис госконцерна.

В первой декаде октября директором по безопасности назначен экс-замглавы Нацполиции Константин Бушуев, директором по персоналу – Виталий Пахомов из "Метинвеста".