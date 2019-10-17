Цены на золото снижаются после роста накануне

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,75 доллара, или на 0,12%, до 1492,25 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро падает на 0,40%, до 17,387 доллара за унцию.

Снижение стоимости золота отмечается в четверг поле того, как днем ранее драгметалл подорожал на 0,7%. Это было связано с резким ростом спроса на более надежное золото после слабой статистики из США о розничной торговле.

В среду американское министерство торговли опубликовало статистику, согласно которой розничные продажи в США упали впервые за семь месяцев в сентябре. Объем сократился на 0,3% в месячном выражении против роста на 0,6% в августе.

Инвесторы также ожидают новостей по торговым взаимоотношениям США и Китая. Ранее на текущей неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торговых соглашений, который их президенты подпишут в следующем месяце. Позднее СМИ сообщили, что Китай хочет провести дополнительные обсуждения по первой части торговой сделки.

Традиционно золото считается более надёжным активом, спрос на который растёт в случае усиления глобальных рисков, политических и экономических.