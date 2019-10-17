Цены на нефть упали ниже $59 за баррель на данных о запасах в США

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с вероятным сокращением спроса на углеводороды и другие виды сырья в случае ухудшения состояния мировой экономики, отмечают эксперты.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром подешевели на $0,47 (на 0,79%) - до $58,95 за баррель. В среду их цена выросла на $0,68 (на 1,16%), составив на закрытие $59,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,53 (на 0,99%) - до $52,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,55 (на 1,04%) - до $53,36 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI - на 2,4%.

Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Это является максимальным скачком показателя с февраля 2017 года, причем подъем фиксировался по итогам пятой недели подряд.

Резервы бензина увеличились на 934 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в четверг.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем повышение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг упала на 3,8% - до 444,7 юаня за баррель. Таким образом, она снижается третий день подряд.