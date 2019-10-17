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17.10.19 08:12

Рынок дронов в Украине оценили в $1 миллион ежемесячно

По оценкам отечественных экспертов, рынок беспилотных летательных аппаратов в Украине составляет около $ 1 млн в месяц, из которых значительная часть приходится на агросектор.

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Об этом со ссылкой на Agrotimes сообщает БизнесЦензор.

Эксперты утверждают, что производство дронов в Украине сейчас активно развивается и наращивает объемы.

В целом, по оценкам Pricewaterhouse Coopers, в 2016 году стоимость услуг, которые реализовались беспилотными летательными аппаратами составила более $127 млрд, при этом в сельском хозяйстве - $32,5 млрд.

В отчете научно-исследовательской программы SESAR, инициированной Евросоюзом, прогнозируется, что в 2035 году 90 тыс. дронов будут доступны для выполнения поставленных перед ними задач.

Ожидается, что 28% общего объема беспилотных летательных аппаратов будут привлечено к реализации технологических операций химической защиты растений.

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