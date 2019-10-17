Рынок дронов в Украине оценили в $1 миллион ежемесячно

Об этом со ссылкой на Agrotimes сообщает БизнесЦензор.

Эксперты утверждают, что производство дронов в Украине сейчас активно развивается и наращивает объемы.

В целом, по оценкам Pricewaterhouse Coopers, в 2016 году стоимость услуг, которые реализовались беспилотными летательными аппаратами составила более $127 млрд, при этом в сельском хозяйстве - $32,5 млрд.

В отчете научно-исследовательской программы SESAR, инициированной Евросоюзом, прогнозируется, что в 2035 году 90 тыс. дронов будут доступны для выполнения поставленных перед ними задач.

Ожидается, что 28% общего объема беспилотных летательных аппаратов будут привлечено к реализации технологических операций химической защиты растений.