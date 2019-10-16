"Укроборонпром" решил перенести на Prozorro все закупки от 25 тысяч

Об этом сообщила директор департамента закупок концерна Надежда Бегун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Раньше о закупках до 1 млн грн концерн публиковал отчеты, а закупки на "допорогах" проводил на закрытой площадке. До конца текущего года планируем на Prozorro перевести все предприятия-участники "Укроборонпрома", – сообщила глава департамента госконцерна.

В "Укроборонпроме" отмечают, что специалисты департамента закупок концерна и закупщики его предприятий-участников с октября начали обучение для дальнейшего успешного проведения тендеров на Prozorro.